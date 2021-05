AM Anadia: Autarcas a uma só voz contra “conteúdos levianos” que desprestigiam freguesias

Os dez presidentes de Juntas e Uniões de Freguesias do concelho de Anadia estiveram a uma só voz na última assembleia municipal, no dia 29 de abril, para repudiar alegadas afirmações proferidas por candidatos do concelho às eleições autárquicas na comunicação social, mas também em comunicação direta enviada à população, relativa à falta de apoio a que as freguesias de Anadia são votadas pelo executivo municipal.

Caberia a Lúcia Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho, fazer uma declaração em nome de todos os colegas autarcas.

Profundo desagrado

Na missiva, que foi assinada por todos os 10 presidentes de Junta e entregue na mesa da Assembleia Municipal, Lúcia Rodrigues referiu-se ao facto de, nos últimos meses, “termos assistido a um quadro desprestigiante para com as Freguesias do concelho de Anadia, afirmando-se, em vários quadrantes políticos e meios de comunicação social, que estas estão abandonadas”.

