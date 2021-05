Anadia: Funcionários Judiciais em greve reivindicam promessas antigas

Esta manhã, no Tribunal Judicial de Anadia também se cumpriu uma hora de greve diária, à semelhança do que está a acontecer em muitos dos tribunais no país.

Em causa está um conjunto de reivindicações que passam pelo Estatuto Socioprofissional e regime específico de aposentação; inclusão no vencimento do suplemento de recuperação processual; regularização das situações de progressão profissional por força das decisões judiciais já proferidas, mas também o preenchimento integral dos lugares vagos e uma tabela salarial adequada às funções.

Na escadaria do Tribunal de Anadia, alguns dos cerca de 30 funcionários judiciais, alertaram ainda para outras situações, lamentando a constante redução de recursos humanos que se tem vindo a agravar nos tribunais, sobretudo nos últimos 19 anos.

A paralisação, de uma hora diária, está a decorrer de 17 de maio a 17 de junho.

