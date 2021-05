Anadia: Profissionais de saúde, presidentes de Junta e funcionários da autarquia reconhecidos pelo município

À semelhança das anteriores edições, mas com muitas restrições, o salão nobre dos Paços do Concelho serviu de palco às distinções atribuídas a profissionais de saúde, presidentes de JF e funcionários da autarquia.

Profissionais de Saúde do concelho, presidentes de Junta de Freguesia e funcionários da Câmara Municipal foram homenageados pelo Município de Anadia no passado dia 13 de maio (Feriado Municipal).

À semelhança das anteriores edições, mas com muitas restrições, o salão nobre dos Paços do Concelho serviu de palco às distinções que, este ano, foram dirigidas aos profissionais de saúde do concelho que têm estado na linha da frente do combate à pandemia, na pessoa de Maria da Graça Gonçalves, enquanto Autoridade de Saúde Pública Local.

De igual forma, os presidentes de Junta e de Uniões de Freguesias foram também distinguidos pelo dinamismo que têm imprimido à causa pública e, muito particularmente, na resposta de proximidade às famílias mais vulneráveis.

Durante a cerimónia foi prestada ainda homenagem a dois funcionários municipais que completaram 35 anos ao serviço da autarquia (Maria do Céu Nora e Carlos Neves), premiando assim a sua dedicação a esta causa pública.

A todos os homenageados foi entregue uma medalha, um alfinete de lapela e um diploma.

Reconhecido trabalho dos funcionários

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, destacou a missão de serviço público que os trabalhadores municipais “têm prestado com afinco, responsabilidade e honestidade, nas diferentes funções que desempenharam ao longo dos anos”. Realçou ainda o desempenho de todos os funcionários camarários que, mesmo nos picos da pandemia, “estiveram presentes sem descurar a resposta nos principais serviços públicos de proximidade que a autarquia presta”, tendo enaltecido a sua a capacidade de “adaptação e de reinvenção para que mantivéssemos todos os serviços ativos”.

Teresa Cardoso salientou que, neste mandato autárquico, “vivemos momentos difíceis que jamais poderemos esquecer, procurando respostas quando não as havia, na busca de soluções ainda sem certezas”. Apesar das várias adversidades, “todas as entidades trabalharam verdadeiramente em equipa, nomeadamente a Proteção Civil, a Câmara Municipal, os Bombeiros Voluntários de Anadia, as forças de segurança e as equipas de saúde que estiveram sempre presentes, mobilizando meios e partilhando informação, nem sempre entendida e nem sempre autorizada”.



Passados os piores momentos da pandemia, a autarca que este é “o tempo certo de prestar uma justa homenagem à Dr.ª Graça Gonçalves, representante da Autoridade de Saúde Pública deste concelho que esteve sempre disponível, mesmo nos momentos difíceis da sua vida pessoal, encorajando-nos e orientando-nos na procura de alternativas e de soluções, quer em período de confinamento, quer na retoma das atividades”.

