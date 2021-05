Balcão Único do Prédio com atendimento presencial em Cantanhede

No concelho será ainda criado um posto de atendimento itinerante que percorrerá todas as freguesias, com o objetivo de aproximar este procedimento a toda a população.

Na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, o BUPi – Balcão Único do Prédio – entra em funcionamento, em Cantanhede, através de um posto de atendimento presencial, onde os proprietários poderão, através marcação prévia, realizar a georreferenciação e o registo dos seus terrenos.

Com horário das 9h às 16h, o serviço, que vai funcionar no edifício dos Paços do Concelho, resulta de uma candidatura apresentada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM – RC). Com um investimento superior a três milhões de euros, o projeto tem como objetivo possibilitar aos cidadãos identificarem e registarem, gratuitamente, as parcelas de terrenos rústicos e mistos de que são proprietários.

No concelho será ainda criado um posto de atendimento itinerante que percorrerá todas as freguesias, que serão colocados em locais estrategicamente selecionados com o objetivo de aproximar este procedimento de toda a população.

Através do BUPi – Balcão Único do Prédio poderão ainda, para além da realização do registo de matrizes prediais rústicas e mistas, também consultar, atualizar e imprimir informação atualizada e detalhada sobre uma determinada parcela, em tempo real e a qualquer momento.