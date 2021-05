Bombeiros de Anadia: Louvor para comando e corpo de bombeiros

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia enaltece “a dedicação com um espírito de missão e sacrifício exemplares”, do comando e corpo de bombeiros.

A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia acaba de aprovar, por unanimidade, um voto de louvor ao seu comando e corpo de bombeiros.

Pedro Carvalho, presidente da direção que está de saída, sublinha que “ao longo dos três anos do mandato da atual direção, o comando e o corpo ativo dos Bombeiros Voluntários de Anadia, sempre se mostraram com uma resiliência e determinação inabaláveis, com atitude e profissionalismo, fazendo parte da mudança na associação idealizada aquando da entrada desta nova direção.”

Um gesto simbólico que, segundo Pedro Carvalho, “pretende agradecer e evidenciar as qualidades morais e pessoais destes homens e mulheres que, com determinação, coragem, espírito de missão e sacrifício, acorreram prontamente a todas as solicitações e não se pouparam a esforços no sentido de garantir a segurança de todos.”

