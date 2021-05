A ocorrência, com alerta às 9h37, dava conta de um incêndio numa residência da Murta.

Oliveira do Bairro

Está resolvido o incêndio que deflagrou ao início desta manhã na Murta, em Oliveira do Bairro, soube o JB junto dos bombeiros.

A ocorrência, com alerta às 9h37 para um fogo numa residência, fez deslocar os Bombeiros de Oliveira do Bairro que chegados ao local apuraram que se tratava de um foco de incêndio mas numa arrecadação com palha.

Pouco mais de uma hora depois o incêndio estava resolvido.

Estiveram no local sete operacionais dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, apoiados por três viaturas.