Candidato do PS à Câmara de Oliveira do Bairro passou a ser Carlos Ferreira

Mário da Costa já não é candidato do PS à Câmara de Oliveira do Bairro. A Comissão Política Concelhia já anunciou um novo rosto para as próximas autárquicas: Carlos Ferreira.

De acordo com aquela estrutura, por motivos pessoais e profissionais Mário da Costa viu-se impossibilitado de continuar a liderar a candidatura autárquica do PS ao Concelho de Oliveira do Bairro. Nesse sentido, Carlos Ferreira, empresário e técnico especializado na área das telecomunicações, passou a assumir a liderança do projeto, “contando com a colaboração e apoio de Mário da Costa que irá assumir o papel de mandatário para a área do cultura”.

Carlos Ferreira é atualmente vereador na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tendo sido eleito nas listas do Movimento Independente UPOB, que o PS integrou e apoiou nas últimas eleições autárquicas.

Para além das atuais funções como vereador, Carlos Ferreira foi também presidente da Assembleia de Freguesia da Mamarrosa no mandato autárquico de 2009 a 2013. Foi membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro e da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa.

Carlos Ferreira presidiu a Comissão Política Concelhia do PS de Oliveira do Bairro de 2013 a 2020, tendo ainda integrado a Comissão Politica Nacional do PS de 2016 a 2020.

O candidato do PS à Câmara de Oliveira do Bairro é residente na Mamarrosa, casado e pai de 4 filhos, e ao longo dos anos tem participado ativamente no movimento associativo concelhio, sendo atualmente presidente da Associação de Melhoramentos da Mamarrosa, fazendo parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro e sendo voluntário da Liga Portuguesa Contra o Cancro. É ainda Juiz Social no Tribunal de Menores de Oliveira do Bairro, delegado no Conselho Pastoral Diocesano, e membro da Cáritas em formação da Mamarrosa.