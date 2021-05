CPCJ de Anadia associou-se à campanha de prevenção dos maus-tratos na infância

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia associou-se à campanha “Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, que decorreu durante todo o mês de abril, desenvolvendo várias atividades, com o intuito de sensibilizar e alertar a comunidade para esta problemática. A campanha, que tem como símbolo o laço azul, teve este ano como slogan “Serei o que me deres… que seja amor”.

À semelhança do que já aconteceu, no ano passado, a CPCJ de Anadia voltou a desafiar todas as escolas e instituições de solidariedade social do concelho a participar nesta ação com a construção de um laço azul, assim como associando-se a esta campanha, iluminou a fachada do Edifício dos Paços do Concelho com luz azul. Por outro lado, vários edifícios municipais foram igualmente decorados com laços azuis.

A CPCJ distribuiu pelas diversas escolas e IPSS do concelho Laços Azuis, símbolo do lema “Serei o que me deres que seja AMOR”. Com esta oferta, pretendeu-se que todos os meninos e meninas levassem para casa esta mensagem, a fim de alertar todos os cuidadores para a temática dos maus-tratos na infância.

De acordo com a presidente da CPCJ de Anadia, Jennifer Pereira, “são ações, como estas, que contribuem para a prevenção e tomada de consciência de que, infelizmente, os maus-tratos ainda são uma realidade nos nossos dias”.