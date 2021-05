“Histórias com Estória” em exposição na Biblioteca Municipal de Anadia

A sala polivalente da Biblioteca Municipal de Anadia vai ter patente ao público, de 2 a 19 de junho, a exposição “História com Estória”, organizada pelo projeto CLDS-4G “Anadia Maior”, coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Anadia, com o apoio do Município de Anadia.

Nesta exposição é possível ver a compilação de seis histórias de vida de pessoas mais velhas do concelho de Anadia, recolhidas ao longo do último ano, assim como as fotografias alusivas às mesmas, as quais foram publicadas em seis revistas.

O objetivo é dar a conhecer que existem pessoas bem perto de nós, nas diferentes freguesias que se encontram em situação de solidão e/ou isolamento, e que atividades direcionadas para a população mais velha do nosso concelho ajudam a combater esta problemática.

A mostra poderá ser visitada, durante o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal de Anadia, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13h e das 14 às 19h. Ao sábado, das 10 às 13h e das 14 às 17h.