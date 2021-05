Iniciada conclusão de ligação de arruamentos em Sangalhos

Ligação da Rua Nova do Passal à Rua do Serrado, em Sangalhos custa 60 mil euros.

Já foi iniciada a conclusão da ligação da Rua Nova do Passal à Rua do Serrado, em Sangalhos.



A obra, a cargo da Câmara Municipal de Anadia, está a ser feita por administração direta. Com uma extensão de 150 metros lineares, este melhoramento representa um investimento na ordem dos 60 mil euros.



Para além da pavimentação, o projeto prevê a execução de infraestruturas de abastecimento de água, saneamento, águas pluviais, passeios, estacionamentos e arborização, na continuidade do existente no início do arruamento.



Para a concretização deste projeto, a autarquia contou com a disponibilidade de três proprietários que cederam a área necessária para a concretização deste projeto que inclui no domínio público municipal a área de 1278 m2.