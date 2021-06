41.º GP ABIMOTA será o mais participado de sempre

No próximo domingo, vai ser disputada a etapa que liga Anadia a Águeda, conhecida como a etapa das praias.

A 41.ª edição do GP ABIMOTA vai ser disputada este fim de semana na região centro do país, num percurso com mais de 350 quilómetros e com 21 equipas presentes (18 portuguesas e três espanholas), afirmando-se como a edição mais participada de sempre.

Em disputa vão estar oito camisolas, numa prova que regressa (adiada no ano passado por causa da Covid-19), com duas etapas. A partida será dada em Fátima, este sábado, para a realização de uma etapa em linha, com 197,3 km. Integra duas metas de montanha, meta bolinhas, meta autarquias e uma meta volante. A chegada vai ser em Vouzela, pelas 16h45.

No domingo, dia 6, vai ser disputada a etapa que liga Anadia (início no Complexo Desportivo de Anadia) a Águeda, conhecida como a etapa das praias. Vão ser 158,6 km, com três contagens de montanha, meta autarquias, meta bolinhas e meta volante. A chegada está prevista para a Av. 25 de Abril, pelas 16h45.

“São só duas etapas, mas são duras. Entendemos que é importante que os Sub-23 possam ter condições para mostrarem o seu verdadeiro valor. E por isso criamos este figurino de prova, com uma primeira etapa longa, para quem tem pernas e depois um segundo dia não tão longo, mas com três contagens de montanha no final, o que é uma «sobremesa» complicada”, disse Vital Almeida, diretor da prova.

Equipas: Antarte/Feirense, Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel, EFAPEL, Kelly/Simoldes/UDO, LA Alumínios, Louletano/ Loulé Concelho, Rádio Popular/Boavista, Tavfer/ Measindot/Mortágua, W52/FC Porto, ACD Milharado, ACDC Trofa, Adega Mor/G.D.M./CACB, Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola, Fortunna/Maia, JV Perfis/Gondomar Cultural, Santa Maria da Feira/ Segmento D Época/REOL, Sicasal/Miticar/Torres Vedras e Team Porminho Sub-23 (Portugal). Essax, Gios Kiwi Atlântico e Previley Coforma Atra Sport LPS (Espanha).