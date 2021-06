Cidade de Anadia colorida por trabalhos das IPSS e da comunidade

A atividade é parte integrante do plano de ação de 2021 da Rede Social de Anadia e à semelhança do que aconteceu, em 2019, pretende-se com esta iniciativa dar a conhecer o trabalho das IPSS à comunidade.

A 2.ª edição de “O Social Abraça Anadia” está de volta. A inauguração desta iniciativa acontece já amanhã, dia 25 de junho, pelas 14h30.

Uma exposição ao ar livre subordinada ao tema “Anadia vive afetos com esperança”, envolvendo todas as instituições sociais do concelho vai trazer um colorido diferente à cidade.

A atividade é parte integrante do plano de ação de 2021 da Rede Social de Anadia e à semelhança do que aconteceu, em 2019, pretende-se com esta iniciativa dar a conhecer o trabalho das Instituições de Solidariedade Social à comunidade e proporcionar uma atividade lúdica com visibilidade aos seus clientes, designadamente crianças, idosos e pessoas com dificuldade inteletual e desenvolvimental.

Projeto alargado à comunidade



Uma das novidades deste ano foi o alargamento à comunidade, contando com a participação do Agrupamento de Escolas de Anadia; Colégio Salesiano São João Bosco de Mogofores; Projeto “Anadia Maior” – Espaço Sénior; Projeto “Ser+ em Anadia!”; e UMAA – Unidade Móvel de Atendimento de Anadia.

Se há dois anos, apenas a principal avenida de Anadia (José Luciano de Castro e 25 de Abril) foi alvo de decoração, este ano, as decorações vão estender-se às várias rotundas existentes nas principais artérias da cidade.

Ao todo serão embelezadas 11 rotundas: Pastelaria Doce Flor, Cemitério de Anadia, Centro de Saúde de Anadia, em frente ao Agrupamento de Escolas de Anadia, Pinheiro, Avenida das Laranjeiras (4), Bombeiros Voluntários de Anadia/Rodoviária de Anadia e EN 235 na Moita. A fachada dos Paços do Município e as Praças Visconde Seabra e do Município também serão alvo de decoração.

Nesta iniciativa tomam parte as seguintes Instituições de Solidariedade Social: APPACDM de Anadia; Associação Social de Avelãs de Caminho; Bem-Me-Quer, Lda; Casa do Povo de Amoreira da Gândara; Centro Social de Anadia; Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros; Centro Social Cultural e Recreativo da Poutena; Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores; Centro Social e Cultural Nossa Sra. do Ó de Aguim; Centro Social Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima; Centro Social Cultural e Recreativo de Paredes do Bairro; Centro Social e Paroquial da Moita; Centro Social Recreativo e Cultural da Pedralva; Centro Social São José de Cluny; Clinica Ibervita; Club de Ancas; Misericórdia da Freguesia de Sangalhos; Obra de Promoção Social da Sagrada Família (Casa Imaculada Conceição); e Santa Casa da Misericórdia de Anadia.