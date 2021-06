Concertos improváveis marcam edição online da Feira da Vinha e do Vinho

Pelo segundo ano consecutivo, a Feira da Vinha e do Vinho de Anadia será exclusivamente online devido à pandemia.

O certame, que vai decorrer de 19 a 27 de junho, terá como palco as páginas do Facebook do município anadiense e da Feira da Vinha e do Vinho.

Nesta 18.ª edição, a animação cultural/ musical assume importância capital, com a realização de 10 concertos em nove dias dedicados ao certame.

Concertos improváveis que terão como protagonistas associações culturais e grupos musicais do concelho.

Em contagem decrescente e a dois dias do início do certame, este será o segundo ano consecutivo que a Feira da Vinha e do Vinho de Anadia será exclusivamente online devido à pandemia.

Ainda assim, o Município de Anadia quis manter a tradição com a realização desta iniciativa que vai juntar a cultura ao setor vitivinícola, “valorizando não só Anadia como os anadienses”, revelou a JB, Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara Municipal.

Música, dança, folclore e representações teatrais que vão dar a conhecer o ciclo do vinho (poda, vindima) mas também pequenos sketches (almoço na vinha, trabalho na adega, passagem numa taberna) vão marcar este certame, que vai decorrer de 19 a 27 de junho, e que terá como palco as páginas do Facebook do município e da Feira da Vinha e do Vinho.

Jorge Sampaio reforça que este é o modelo resultante “do diálogo permanente com as autoridades de saúde e de segurança”, recaindo a opção novamente por este formato, para bem da saúde e segurança de todos.

Mais um ano sem a animação e festa que tomavam conta da cidade durante nove dias, mas, tal como no ano passado, “não poderíamos deixar de assinalar este certame que é tão importante para o concelho”, admite o vereador anadiense.

O modelo, em tudo semelhante ao da edição do ano anterior tem, ainda assim, algumas diferenças, dando-se nesta edição relevo aos concertos musicais online.

