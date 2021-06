Dia Mundial da Criança assinalado com oferta de livros em Cantanhede

Serviços educativos da autarquia dinamizaram a evocação do Dia Mundial da Criança com várias iniciativas, mas em contextos mais restritos que o habitual, devido à pandemia.

A Câmara Municipal de Cantanhede assinalou no passado dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança com a oferta de livros a todas as crianças do concelho que frequentam o pré-escolar e do 1.º ciclo.

A distribuição dos livros infantis estendeu-se a todos os estabelecimentos de ensino o do pré-escolar e do 1.º ciclo e “esta foi a solução encontrada pela Câmara de Cantanhede para celebrar a efeméride, uma vez que, mais uma vez este ano, se viu obrigada a cancelar o grande evento que estava a ser organizado para esse efeito. Tínhamos tudo a postos para a habitual realização do grande encontro das famílias no Parque de S. Mateus, com várias atividades lúdicas e pedagógicas para os mais novos, mas infelizmente as limitações a que estamos sujeitos por causa da pandemia de Covid-19 obrigou-nos a suspender tudo”, referiu o vice-presidente da autarquia, responsável pelo pelouro da Educação.

A edil Helena Teodósio esteve envolvida na entrega dos livros que continham um separador de leitura com uma mensagem a dizer que “a leitura abre portas para o conhecimento, mas também para a fantasia. Por isso se diz que ler é viver sonhos e levar mais longe a imaginação na descoberta de novos mundos”, escreveu a autarca, acrescentando que é isso que “justifica esta oferta singela que assinala o Dia Mundial da Criança: um livro para te levar a outros lugares e a outras realidades”.

Na ocasião, Pedro Cardoso sublinhou que, “ainda assim, os serviços educativos dinamizaram a evocação do Dia Mundial da Criança nas escolas e houve outras iniciativas em contextos mais restritos que o habitual, como o “Levamos livros perto de si”, no âmbito do qual a Biblioteca Municipal preparou dois vídeos com a leitura de contos infantis que estão disponíveis no portal do Município” (https://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/pagina/969/levamos-a-biblioteca-ate-si). Uma “Hora do Conto” à medida deste tempo marcado pelas limitações da pandemia de Covid-19 mas feita para cumprir o desígnio de promover o livro e a leitura, fator essencial ao crescimento e desenvolvimento inteletual das crianças.