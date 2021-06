Ensino: Júlia Gradeço integra equipa para a recuperação de aprendizagens

Equipa nacional desenhou as propostas para a recuperação das aprendizagens, que resultaram na criação de um plano apresentado esta semana ao país.

A diretora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Júlia Gradeço, faz parte da equipa nacional de especialistas que desenhou as propostas para a recuperação das aprendizagens, que resultaram na criação de um plano apresentado esta semana ao país.

Trata-se de um conjunto de medidas para recuperar aquilo que os alunos do ensino obrigatório perderam devido à pandemia de Covid-19, entre o seu confinamento e as aulas à distância.

O Plano de Recuperação de Aprendizagens (PRA) foi apresentado depois do contributo de vários especialistas, estando prevista a sua aplicação nos próximos dois anos letivos.

