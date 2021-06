Espaços de lazer inaugurados no concelho de Anadia

O périplo começou com a inauguração do Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta, em Canelas.

O Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), foi assinalado no concelho de Anadia com a inauguração de três espaços, nas Freguesias de Avelãs de Cima, Vila Nova de Monsarros e Sangalhos, num investimento global superior a 250 mil euros.

Parque Ecológico de Vila Nova de Monsarros



Resultantes de propostas vencedoras do Orçamento Participativo, falamos do Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta, em Canelas, Avelãs de Cima; o Moinho de Água integrado no Parque Ecológico de Vila Nova de Monsarros; e o Miradouro de Sangalhos.

Miradouro do Ecoparque de Sangalhos

Notícia completa na próxima edição do Jornla da Bairrada.