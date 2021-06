Exposição inédita em Oliveira do Bairro mostra milagres do mundo

A exposição será inaugurada esta quinta-feira às 15h e ficará patente na Igreja de Oliveira do Bairro e no salão anexo, até 29 de junho, seguindo depois para as restantes paróquias do concelho.

A exposição internacional “Os Milagres Eucarísticos do Mundo”, a inaugurar esta quinta-feira em Oliveira do Bairro, vai percorrer todas as paróquias do concelho nos próximos meses.

A mostra, criada pelo jovem beato Carlo Acutis, poucos anos antes da sua morte, foi a forma encontrada pelo arciprestado para assinalar as solenidades do Corpo de Deus.

Trata-se de uma exposição de fotografias e descrições históricas de alguns dos principais milagres eucarísticos que ocorreram ao longo dos séculos em vários países do mundo e reconhecidos pela Igreja.

Depois de Fátima, em 2009, Oliveira do Bairro avança agora com esta exposição inédita na região, exibindo 51 dos 166 painéis, que nos permitem uma visita virtual aos locais onde houve milagres.

A exposição será inaugurada esta quinta-feira às 15h e ficará patente na Igreja de Oliveira do Bairro e no salão anexo, até 29 de junho, seguindo depois para as restantes paróquias do concelho.

Conheça aqui mais pormenores sobre a exposição e sobre Carlo Acutis.