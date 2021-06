Freguesia de Cadima recebe subsídio para obras e equipamentos

Verba faz parte do pacote financeiro que o Município destina às juntas para financiar a realização de obras ou aquisição de equipamentos.

A Junta de Freguesia de Cadima vai receber um apoio da Câmara Municipal de Cantanhede de 41 mil euros. A verba, aprovada pelo executivo municipal, na reunião de 15 de junho, destina-se à execução de passeios, construção de muros e a aquisição de um trator com destroçador e corta-mato, equipamentos que, além da realização de trabalhos de conservação de caminhos vicinais, desmatações, limpeza de valetas e criação de faixas de gestão de combustível, vão integrar o dispositivo de recursos adstritos ao Serviço Municipal de Proteção Civil.

Quanto aos passeios, o subsidio atribuído é para pagar as obras que a esse nível já estão a ser realizadas, ou serão iniciadas brevemente, na Rua Dona Maria Zuzarte Pessoa, no Zambujal, na Rua Principal da Taboeira, na Rua Carlos Gil e na Rua Aristides Gonçalves Salvador, ambas em Cadima, está última numa zona que faz a ligação do Largo Central ao Centro Escolar numa distância bastante apreciável e por onde circulam habitualmente muitas crianças.

De resto, esta obra é complementar a outra que está em conclusão no lado oposto da Rua Aristides Gonçalves Salvador, onde está a ser concluída a construção de passeios e de uma faixa clicável, bem como de berma, no âmbito de uma empreitada que ascende a 125.778 euros e que contempla ainda a aplicação de um novo tapete betuminoso.

Finalmente, uma parte considerável da verba destina-se ainda à construção de muros nos terrenos em que os proprietários cederam alguma área para possibilitarem o alargamento de vias ou outras obras de utilidade pública, nomeadamente ao nível da segurança de pessoas e na circulação de veículos.