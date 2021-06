Ministra Ana Abrunhosa inaugura Parque Urbano e Museu das Duas Rodas

As duas inaugurações terão lugar no próximo da 22 de junho.

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vai inaugurar, no próximo dia 22 de junho, o Parque Urbano de Anadia e o Museu das Duas Rodas, localizado no Centro de Alto Rendimento – Velódromo Nacional, em Sangalhos, contando ainda com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

A sessão de inauguração do Parque Urbano vai decorrer pelas 14h30. O espaço está localizado na entrada norte da cidade de Anadia, representando um investimento superior a três milhões de euros.

Já o Museu das Duas Rodas vai ser inaugurado, pelas 17h. Na ocasião, a Câmara Municipal de Anadia irá aproveitar aquele momento para proceder ao reconhecimento das empresas do setor que têm vindo a destacar-se.

Este núcleo museológico, único no país, tem como principal objetivo dar a conhecer a história do setor das duas rodas (bicicletas e motorizadas), mostrando ainda a sua forte ligação ao concelho de Anadia, assim como a importância desta indústria na economia da região.