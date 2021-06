Nova obra de Isolete Pessoa apresentada amanhã, em Cantanhede

DiVersos, último livro de Isolete Pessoa (natural de Cantanhede), vai ser apresentado no auditório do Centro Paroquial de S. Pedro, em Cantanhede, amanhã, sábado, dia 26 de junho, às 16h. A apresentação editorial contará, para além da autora, com a presença de Pedro Cardoso, vice-presidente do Município de Cantanhede, João Vítor da Silva Pereira, diretor do antigo Colégio Infante de Sagres, Luís Diamantino, vice-presidente da Câmara Municipal da Póvoa do Varzim e Rui Crisóstomo, amigo de infância da autora.

A iniciativa será dinamizada por dois amigos da autora, Álvaro Maio e Isilda Nunes, contando com diversos momentos de leitura e música.

Em DiVersos, Isolete Pessoa aborda, pelas suas composições poéticas, temas diversos que remetem para a sua experiência de vida e ligação a pessoas e a espaços que indelevelmente marcam o seu percurso existencial.

Maria Isolete Pessoa Miranda reparte hoje o seu tempo entre a sua residência, na Póvoa de Varzim e a Póvoa da Lomba. No primeiro caso, a cidade que a acolheu no exercício da sua carreira de docência, sobretudo na Escola Secundária de Eça de Queirós, e a segunda opção, a localidade, que a viu nascer e crescer na sua meninice e juventude, laços criados e que marcaram indelevelmente a sua vida.