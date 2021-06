Pandemia condiciona celebração do aniversário da Biblioteca Municipal de Anadia

A Biblioteca Municipal de Anadia (BMA) celebra este sábado, dia 3 de julho, 13 anos de vida ao serviço da comunidade. Face à situação pandémica, não vai ser possível realizar a habitual comemoração presencial, reunindo todos aqueles que, ao longo destes anos, têm dado vida a este espaço de conhecimento, cultura e saber.

Apesar de não se realizar a cerimónia presencial, a efeméride não passará em branco, uma vez que está previsto um conjunto de atividades para celebrar este aniversário, revela o Município em nota de imprensa.

Assim sendo, no dia 3 de julho, pelas 11h, haverá uma sessão especial da “Hora do Livro” presencial, subordinada ao tema “13 anos, 13 histórias… E agora escolhe a tua!”. A atividade terá um limite máximo de 15 participantes e mínimo de cinco. As inscrições são obrigatórias até ao dia 1 de julho, no balcão de atendimento da BMA, pelo nº de telefone 231 519 090 ou pelo email: geral@bm-anadia.pt.

Está também prevista a abertura de duas exposições que estarão patentes ao público de 3 de julho a 31 de agosto. Na Sala Polivalente estarão expostas as ilustrações do livro “Lenda do nome Anadia”, enquanto que, no átrio da Biblioteca, poderá ser apreciada uma mostra de Bonecas em Bunho e Junco, da Escola Básica de Vilarinho do Bairro.

Ainda no âmbito das celebrações, a Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA) irá prestar serviço à entrada do edifício, assinalando assim o seu 3.º aniversário.

A partir do dia 3 de julho, serão também entregues os Prémios e Certificados aos vencedores do Concurso Escolar “Ler & Aprender”, do Concurso de Poesia “Letras da Primavera” e dos Utilizadores do Ano BMA.