Parque Urbano de Anadia vem melhorar a qualidade de vida na cidade

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, acompanhada por Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, presidiu, na tarde do passado dia 23 de junho, à inauguração do Parque Urbano de Anadia, um espaço polivalente onde todos são convidados não só à prática de atividades lúdico-desportivas, como também a estar em família, a relaxar, a conviver, ou até mesmo a acalmar do stresse de mais um dia de trabalho, num contacto com a natureza.

Reconhecido como um local que pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seus utilizadores que dispõem agora de 8,5 hectares de terreno na margem esquerda do Rio da Serra, o parque contempla uma vasta área arborizada e ajardinada, uma zona para a prática desportiva ao ar livre (três campos de Padel, complexo de Minigolfe com dois circuitos – cada um com 18 pistas, campo de Voleibol de Praia e Polidesportivo), edifício de apoio com sanitários, um parque infantil, uma praça central, um parque de merendas com cafetaria de apoio, um lago, percursos de circulação pedonal e ciclovia servido ainda por rede de iluminação com tecnologia LED, rede de fibra nos locais de maior concentração de pessoas e por um amplo parque de estacionamento.









“Um magnífico parque”. Foi desta forma que a ministra Ana Abrunhosa se referiu a uma obra que “é hoje uma promessa cumprida”, e que veio recuperar uma das entradas na cidade. “Ao intervir neste espaço público que se encontrava degradado, Anadia ganhou uma nova entrada na cidade e deu uma nova vida a todos os que aqui moram”, diria Ana Abrunhosa, convicta de que a intervenção “veio melhorar de forma evidente a qualidade de vida em Anadia, usando a energia de forma mais eficiente, gerindo os equipamentos de forma otimizada e disponibilizando espaços verdes de forma inovadora”.

