Amoreira da Gândara acolheu sessão de esclarecimento sobre reabilitação do Rio Levira

Cerca de três dezenas de pessoas participaram na sessão pública de esclarecimento sobre a reabilitação e valorização ecológica do rio Levira que decorreu na última quinta-feira, dia 15 de julho, em Amoreira da Gândara, União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.

Numa iniciativa promovida pelo Município de Anadia, António Pires, responsável pelo projeto de reabilitação e valorização, fez uma pequena apresentação da intervenção, dando a conhecer algumas das situações problemáticas encontradas no rio, nomeadamente material lenhoso disperso em toda a sua extensão, muitos resíduos no leito, partes de margens muito artificializadas e com ocupações até ao seu limite. Ou seja, “o rio apresentava uma obstrução muito grande, pelo facto de há muitos anos não sofrer qualquer tipo de intervenção de limpeza”.

Explicou ainda que os objetivos passam por proteger as margens contra processos de erosão acentuados, bem como recuperar as mesmas nas suas diversas vertentes, pretendendo-se a naturalização do rio.

Por seu turno, o responsável da APA, João Alberty, reiterou o facto de a limpeza do leito e margens do rio “ser da responsabilidade dos proprietários confinantes”, referindo ainda as principais problemáticas do rio Levira, “as silvas e as canas encontradas em grande escala e as árvores caídas no leito que não deixavam fluir a água”.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, alertou para “a importância da intervenção e de a mesma ser feita de uma forma concertada”. Adiantou que o projeto “foi aprovado” pelo Ministério do Ambiente, tendo ainda salientado que “as obras decorrem de acordo com o projeto e a fiscalização, por parte dos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente e dos Municípios de Anadia e de Oliveira do Bairro”.

A empreitada, que já se encontra a decorrer e abrange uma extensão de cerca de 24 Km, é promovida pelos Municípios de Anadia e Oliveira do Bairro, representando um investimento de cerca de 300 mil euros, financiado pelo Fundo Ambiental.

O evento contou ainda com a presença do vereado anadiense com o Pelouro do Ambiente, Lino Pintado, o vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Jorge Pato e da presidente da União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, Ema Paula Pato.

Após a apresentação, os técnicos tiveram ainda a oportunidade de esclarecer as questões e dúvidas suscitadas por alguns dos proprietários confinantes presentes na sessão.

No próximo dia 20 de julho, pelas 18h30, está agendada mais uma sessão pública de esclarecimento que terá lugar, desta vez, na sede da Junta de Freguesia de Vilarinho do Bairro, devendo todos os interessados, nomeadamente os proprietários confinantes, participar na sessão.