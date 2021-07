Anadia apresenta plantel e renova objetivo de subida à Liga 2

Chegar no final da temporada nos quatro primeiros da Liga 3 e disputar o play-off de acesso ao segundo escalão do futebol nacional. Eis o objetivo assumido pelo Anadia Futebol Clube depois de ter fechado a melhor temporada de sempre, a uma nesga de ter conseguido aquele objetivo que agora não quer deixar escapar.

Para tal desiderato, os Trevos da Bairrada renovaram com o jovem técnico Miguel Valença e apresentaram os seus reforços no passado sábado, no arranque oficial para a nova temporada nesta nova e competitiva Liga 3.

Num plantel base com poucas mexidas, onde se destacam duas saídas para escalões superiores (Tiago Melo e Pedro Sancho), o Anadia reforçou-se, entre outros, com o lateral João Nogueira (Beira-Mar), o central Miguel Campos (Benfica e Castelo Branco) e Elísio Esteves (São João de Ver), que vai fortalecer as alas do ataque.

Miguel Valença quer reeditar a melhor época de sempre no clube anadiense, lembra que chegar à terceira liga foi objetivo concretizado e agora “é chegar aos quatro primeiros e depois subir. Ganhar jogo a jogo e depois fazer as contas”, apontou, ressalvando que “vêm aí dificuldades, vem aí um campeonato novo”, mas “sabemos ao que vamos e se queremos ser os melhores, temos que jogar com os melhores”.

Conheça aqui ou na edição impressa desta quinta-feira tudo sobre a próxima temporada. O que diz a SAD, o presidente, o treinador e a Câmara de Anadia e saiba quem entra e sai no plantel do Anadia.