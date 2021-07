Anadia: PS apresenta candidatos à AM e JF da Moita

Fernando Augusto Rodrigues Barbosa é o candidato do PS à Assembleia Municipal de Anadia. Tem 73 anos, é casado, tem um filho e 2 netos. Vive há cerca de 20 anos em Tamengos.

É licenciado em Engenharia Mecânica e trabalhou até 2011 como Diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos do ex- Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, hoje integrado no CHUC.

Colaborou ativamente na criação da Casa de Pessoal do ex- Hospital Sobral Cid, em 1986, tendo sido o seu 1.º Presidente da Direção e sendo ainda hoje, apesar de aposentado, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da referida Associação.

Foi membro da Assembleia da UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, eleito pelo PS, no mandato de 2013-2017.

Cláudia Almeida para JF Moita

Para a Junta de Freguesia da Moita, o PS avança com Cláudia Almeida, 44 anos e mãe de dois filhos. Natural de Ferreiros, já trabalhou em vários setores tendo sempre como denominador comum, o contacto e atendimento de pessoas.

O lema desta candidatura é: “Juntos por uma freguesia onde a comunicação e união entre o executivo e a população será a base”.

Notícia completa na edição impressa ou digital