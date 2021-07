Autarquia anadiense incentiva à partilha e reutilização de manuais escolares

Para usufruírem destes manuais, os candidatos têm de ser alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho e, cumulativamente, utilizadores da Biblioteca Municipal.

“De mão em mão” vai ter continuidade no ano letivo 2021/2022. Trata-se de um projeto que consiste na partilha e na reutilização de manuais escolares, com vista à sua rentabilização.

Promovido pelo Município de Anadia, através da sua Biblioteca Municipal, o projeto pretende proporcionar às famílias do concelho um serviço de reutilização de manuais escolares.

Segundo nota do município, “são aceites manuais de todos os níveis de ensino, em vigor entre 2017 e 2021, em bom estado de conservação”.

Para usufruírem destes manuais, os candidatos têm de ser alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia, da Escola Profissional de Anadia e dos Colégios Nossa Senhora da Assunção e Salesianos de Mogofores e, cumulativamente, utilizadores da Biblioteca Municipal de Anadia.

“A cedência dos manuais vai ter em conta os escalões de Abono de Família de cada aluno e o facto de serem encaminhados pelos serviços de ação social que integram a Rede Social de Anadia”, lê-se ainda na nota, que explica também que a “satisfação dos pedidos será ainda condicionada ao número de exemplares disponíveis para empréstimo”.

Assim, os candidatos deverão dirigir-se, a partir do dia 19 de julho, à Biblioteca Municipal de Anadia para manifestar a sua intenção em beneficiar do projeto, através do preenchimento de formulário próprio.

As solicitações serão respondidas de 18 a 25 de agosto.