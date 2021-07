Balcão Único do Prédio abre em Anadia

O Balcão Único do Prédio (BUPi) vai abrir em Anadia, no próximo dia 12 de julho, no âmbito de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro ao Programa Operacional Regional do Centro – CENTRO 2020.

No dia de abertura, pelas 9h, será feita uma demonstração de como funciona este sistema de localização e de registo.

O Balcão Único do Prédio é dirigido aos proprietários de prédios rústicos e mistos, tendo como principal objetivo identificar a localização dos terrenos e respetivos proprietários, através da georreferenciação dos limites dos prédios rústicos e mistos. Paralelamente, todos os terrenos identificados no BUPi serão registados na Conservatória do Registo Predial de forma gratuita – regime excecional que irá vigorar até ao mês de janeiro de 2025.

O serviço vai ser disponibilizado pelo Município, no edifício da Câmara Municipal, funcionando no horário normal, das 8h30 às 12h30 e das 14h0 às 17h.