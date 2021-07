BE questiona governo sobre Extensão de Saúde de Barrô

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) questionou o governo sobre a dificuldade com que os utentes se têm deparado na obtenção de consultas e de receitas médicas na Extensão de Saúde de Barrô.

O BE diz ter chegado ao seu conhecimento que o polo de Barrô da UCSP Águeda V tem demonstrado diversas dificuldades no seu funcionamento. “Os relatos feitos a este grupo parlamentar referem que os utentes têm encontrado dificuldades na marcação e obtenção de consultas, bem como no pedido ou renovação de prescrição de medicamentos”, acusa o BE nesta interpelação ao Governo.

“A situação é grave, uma vez que pela população correm rumores de que o polo de Barrô vai ser encerrado, à imagem do que já aconteceu com outras extensões de saúde no concelho de Águeda”, referem, apontando que “tendo em conta o atual contexto pandémico e que a referida situação está a causar alerta social e a permitir a profusão de desinformação, seria importante e benéfico que as entidades governamentais prestassem todos os esclarecimentos, de forma clara, inequívoca e atempada”.

O Bloco de Esquerda diz ter conhecimento também que “o ACeS Baixo Vouga depara-se, em Águeda, com diversos profissionais médicos que em breve passarão à reforma, pelo que a contratação de pessoal será a solução mais viável, permitindo que as zonas periféricas do concelho de Águeda possam manter ou melhorar os níveis de acesso a cuidados de saúde”.

Perante tudo isto, o BE questiona o Ministério da Saúde se tem conhecimento destas situações, “quais são os planos futuros para o polo de Barrô” e “que medidas estão a ser tomadas para corrigir a situação relatada”.