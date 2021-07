Biblioteca da Praia da Tocha vai funcionar até ao dia 12 de setembro

Este ano, em face da situação pandémica, os utilizadores têm de utilizar máscara, higienizar as mãos à entrada e manusear os documentos expostos com luvas descartáveis, disponibilizadas pelo serviço.

Desde 19 de junho que a Biblioteca da Praia da Tocha oferece à população local e aos veraneantes um variado leque de produtos culturais durante o período de verão. A funcionar no já habitual imóvel, especialmente concebido para cumprir funções de índole cultural direcionadas para diferentes tipos de público, este equipamento está a funcionar, mais uma vez, como pólo sazonal da Biblioteca Municipal de Cantanhede.

O espaço dispõe de excelentes condições para responder às solicitações dos utentes, nomeadamente de espaços adequados nas valências de serviço de leitura, consulta de jornais, internet, jogos pedagógicos e audiovisuais, proporcionando a quem frequenta a Praia da Tocha a possibilidade de tirar o melhor proveito possível do tempo de lazer com o acesso a literatura e ao contacto diário com os meios de comunicação social.

Esta valência da Biblioteca Municipal de Cantanhede tem contribuído, igualmente, para a divulgação da Missão da Biblioteca de Leitura Pública na sociedade atual, reforçado o seu importante papel como veículo de cultura, desenvolvimento pessoal e também de lazer e fomentando junto dos seus utentes o gosto pela leitura e o apreço pelo livro.

À semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos, a Biblioteca de Praia estará a funcionar até ao dia 12 de setembro, inclusive, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

É de salientar que em 2019, ano anterior à pandemia de COVID 19, esta valência cultural registou a visita de 7.000 utilizadores, incluindo-se neste número, os utentes que fizeram a requisição de livros (infantis, juvenis e de adultos) ou usufruíram da consulta de jornais, revistas e internet, visualização de películas cinematográficas ou mesmo de jogos pedagógicos e infantis, disponibilizadas para todas as crianças e jovens.