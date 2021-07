Inês João sagra-se campeã nacional de Trail Ultra

A anadiense Inês João, do Saca Trilhos Anadia, acaba de se sagrar campeã nacional de Trail Ultra.

A prova foi realizada na ilha da Madeira, com organização conjunta da ATRP – Associação de Trail Running de Portugal e da Junta de Freguesia de Porto da Cruz – Machico. Numa distância de 50 km e desnível de 3600d+, num percurso de singular beleza, mas fisicamente muito exigente que percorreu alguns lugares míticos da ilha, Inês João fez uma prova memorável.

A prova contou com a presença de um vasto painel de candidatas ao título, pelo que a chave do sucesso estaria ao lado de quem melhor conseguisse gerir a prova, tanto a nível físico como tático e neste aspeto, a Inês João esteve irrepreensível.

Ela fez os primeiros 35 km na expetativa, sempre na companhia da Cristina Arreiol e Inês Marques, tendo por perto Nádia Casteleiro e Mary Vieira, mas ao km 36, Inês João atacou, aumentado progressivamente a sua vantagem até à meta que se cifrou em 8 minutos em relação à 2.ª classificada – Cristina Arreiol. Inês João demorou 6h02’37’’ para fazer o percurso. Resultado notável, tanto mais que a atleta anadiense só teve 4 meses de preparação, pois em setembro último tinha feito uma fratura trimaleolar ao tornozelo esquerdo.

Com esta vitória, Inês João garantiu um lugar na seleção nacional que vai disputar o mundial de Trail na Tailândia, no próximo mês de novembro. Até lá, ainda participará, em agosto, na mítica prova do Trail do Mont Blanc – Chamonix – França, na distância de 56 km (OCC).

O campeonato nacional de Trail Ultra 2021 teve a particularidade de ter juntado praticamente todos os melhores atletas do panorama nacional, principalmente no escalão feminino, e de ser a última oportunidade de os atletas serem apurados para o campeonato do mundo de trail, a realizar na Tailândia.