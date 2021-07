Praia da Tocha recebe Festival de Curtas-Metragens

Vai decorrer no próximo sábado, dia 17 de junho, pelas 18h, no CIAX – Centro de Interpretação de Arte Xávega, a apresentação do festival Marés Curtas – Mostra Internacional de Curtas-Metragens, iniciativa que conta com organização da Associação de Moradores da Praia da Tocha, e o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha.

A mostra internacional de Curtas-Metragens terá sessões diárias, com início marcado para as 21h30, de 18 a 23 julho, apresentando películas que podem assumir a forma de documentário, ficção e animação, tendo como temas o Mar, a Natureza, as Alterações Climáticas e as Tradições, não podendo ultrapassar os 30 minutos. O festival prossegue nos dias 7 e 8 de agosto, no Núcleo Museológico do Sal, na Figueira da Foz, e nos dias 17 e 18 de setembro, no Museu Etnográfico da Praia de Mira.

Recorde-se que o evento surge no âmbito da candidatura “O Mar que nos Une” – programação Cultural em Rede 2021, aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro que integra os municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira.

As candidaturas à participação a esta iniciativa encerraram no passado dia 10 de junho, alcançando este ano um recorde de participações, com 3004 inscrições oriundas de 119 países.