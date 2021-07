Prémio Especial Valorfito 2020 atribuído ao Município de Cantanhede

A Valorfito atribuiu à Câmara Municipal de Cantanhede o Prémio Especial Valorfito 2020, galardão que distingue os participantes no projeto “Por Amor à Terra”.

Um ano após o reforço de sensibilização do Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura no concelho, a autarquia viu assim reconhecido o seu esforço na implementação de ações alinhadas com os princípios da sustentabilidade ambiental, neste caso traduzidas num aumento da recolha de cerca de seis toneladas de embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos.

Esse reconhecimento surgiu no projeto “Por Amor à Terra”, promovida pela Valorfito, em parceria com a Câmara Municipal de Cantanhede, tendo como principal objetivo sensibilizar os agricultores para a necessidade e benefício da entrega de embalagens vazias deste tipo de produtos.

Nesse sentido, a autarquia cantanhedense tem vindo a desenvolver uma campanha assente essencialmente nas juntas de freguesia, que funcionam como polos de distribuição de informação junto dos agricultores, processo que envolveu a criação de 18 pontos de retoma como locais de receção dos resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos.

Como forma de incentivar a entrega de embalagens vazias, a Valorfito oferece um par de luvas de nitrilo, próprias para o seu manuseamento, assim como um saco para o acondicionamento seguro dos resíduos deste tipo de produtos que combatem pragas e doenças.

Além da autarquia cantanhedense e da Agridistribução – Rede Agriloja, a Valorfito premiou 17 empresas nacionais que se destacaram pelas suas boas práticas em prol da sustentabilidade, efetuando um balanço sobre o importante e cada vez mais relevante papel dos Pontos de Retoma, convidando a um debate e reflexão sobre as principais preocupações e metas no âmbito da atividade.

À semelhança de anos anteriores, os prémios deste ano gratificaram o empenho dos Pontos de Retoma nacionais para seis categorias principais: o prémio Crescimento, o prémio Cooperativa, com grande destaque, o prémio Excelência, o galardão mais desejado e que distingue o TOP 3 das boas práticas para critérios tanto quantitativos quanto qualitativos; e ainda os prémios Biocidas, Sementes e Madeira.

Num ano especialmente difícil, mas em que se verificou um crescimento da taxa de retoma global para quase 44%, António Lopes Dias, Diretor Geral da Valorfito relembra que, “é essencial manter, ano após ano, o trabalho de valorização dos projetos de sensibilização que a indústria promove em prol de uma agricultura (ainda mais) sustentável. Por isso, este ano, reunimo-nos na Companhia das Lezírias, na quinta modelo da ANIPLA, que anualmente recebe centenas de profissionais agrícolas com vista à sensibilização para as melhores práticas, parabenizando os que se destacam na recolha das embalagens dos produtos fitofarmacêuticos, biocidas e sementes”, refere. “