Quinta dos Abibes lança dois novos vinhos

O produtor Quinta dos Abibes, de Francisco Batel Marques, acaba de lançar dois vinhos: o Quinta dos Abibes Tinto Reserva 2016 e o Sauvignon Blanc 2020.

Apesar de estar há cerca de um mês no mercado, o Quinta dos Abibes Tinto Reserva 2016 já é um vinho vencedor. Conquistou medalha de Ouro no Berliner Wine Trophy 2021, Prata no Mundus Vini 2021 e no Concurso Mundial de Bruxelas 2021 e medalha de Bronze no International Wine Challenge 2021.

É um vinho que apresenta cor granada intensa com tons violáceos, tem aroma intenso em geleia de frutos vermelhos bem maduros e frutos do bosque. Nuances de frutos secos, especiarias e tostadas. Tem um sabor frutado, macio, elegante e harmonioso. Evidencia a nobreza do estágio em barricas de Carvalho Francês de grande qualidade.

Quanto às castas, 50% Touriga Nacional e 50% Cabernet Sauvignon. Tem, de teor alcoólico, 13,5%.

É um vinho excelente para acompanhar com pratos à base de carnes vermelhas grelhadas ou com molhos, caça de pêlo ou penas e queijos bem estruturados.

Deve ser consumido a uma temperatura de 18ºC.

Sauvignon Blanc 2020

O Sauvignon Blanc 2020 revela cor citrina definida e tem aroma frutado, típico da casta. São predominantes neste néctar as notas de frutos tropicais, frutos exóticos, alperce seco e nuances avelanadas.

Tem um sabor frutado e frescura crocante. Apresenta agradável volume de boca, harmonioso e longa persistência.

Sublime Tinto 2015 para breve

Para o último trimestre de 2021 está previsto mais um lançamento deste produtor de Aguim, Anadia, desta feita o Quinta dos Abibes Sublime Tinto 2015.

Um vinho que, apesar de ainda não estar no mercado, já está a receber uma excelente aceitação da crítica. Prova disso, a recente medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas 2021 e a medalha de prata obtida no concurso Le Challenge International du Vin, afamada competição que se realiza anualmente, em França.