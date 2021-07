20 km de história pelos Trilhos de São Martinho

Os Trilhos de São Martinho são a mais recente proposta para um dia diferente na freguesia de Ouca. O projeto, de cerca de 90 mil euros, foi financiado em 85% no âmbito do programa do PDR 2020, “Renovação de Aldeias”.

O presidente da Junta, Hugo Santos, é o nosso cicerone no que podemos chamar a antestreia deste percurso, que começa no Parque da Fonte de Ouca e termina no Parque das Azenhas de Ouca, do lado de lá da estrada.

Por esta altura, estará já terminada a intervenção de que foi alvo o Parque da Fonte, com o seu peculiar lago de patos. “Tem churrasqueira e WC’s, cuja chave é solicitada na Junta”, explica o autarca.

Se está disposto a tirar o dia para fazer este trilho (a pé ou de bicicleta), deixamos-lhe algumas recomendações: se estiver muito calor, não esqueça a água e um chapéu; o percurso é circular, pouco mais de 19 km, com duração de aproximadamente cinco horas (ver mais pormenores abaixo).

Este novo trilho termina, como já referido, no Parque da Azenha. Um espaço verde com cerca de 5.500 m2.

A Junta está, entretanto, a proceder a alguns melhoramentos. “O telheiro será retirado e substituído por uma pérgula; será preservado o forno comunitário; terá churrasqueira, um ponto de água e mesas para refeições.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Mealhada, Vagos e Ílhavo e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 29 de julho de 2021