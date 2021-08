À conversa com Marcelo Lebre: “O trabalho remoto é possível, escalável e muito rentável”

O jovem anadiense, Marcelo Lebre, tem 35 anos e é cofundador da plataforma ‘Remote’, uma startup que tem a particularidade de ser única, na sua área, ao permitir a contratação a nível global.

Em dois anos, a ´Remote’ passou a valer mais de mil milhões de dólares, alcançando o estatuto ‘unicórnio’, avaliação feita tendo por base o seu potencial no mercado.

Marcelo Lebre fala, na primeira pessoa, de si, desta experiência e relação com o sucesso da empresa, mas também de como a pandemia serviu de catalisador a este modelo de negócio, impulsionando o teletrabalho a nível mundial.

Por isso, nesta entrevista diz que, “o futuro do trabalho não é apenas o teletrabalho, mas o facto de se poder ter acesso a todo um mercado de trabalho global. Com isto, as pessoas podem trabalhar para alcançar os seus sonhos e não abdicar dos seus sonhos para poder trabalhar”.

