Anadia: Associações recebem apoios financeiros

A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Ribeira – Azenha e o Grupo Columbófilo da Bairrada (GCB) vão receber apoios financeiros que totalizam 11 mil euros.

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na reunião de executivo realizada no passado dia 4 de agosto, a atribuição deste montante que será distribuído da seguinte forma: 10 mil euros à ADRC Ribeira – Azenha, destinada a comparticipar a construção da bancada no campo de jogos. O objetivo da coletividade é dotar aquele recinto de melhores condições de utilização e de conforto para os adeptos dos jogos, uma vez retomada a presença de público nos recintos desportivos.

O Grupo Columbófilo da Bairrada foi contemplado com um valor de mil euros, destinado a apoiar o desenvolvimento da atividade desportiva durante a presente época desportiva.

De igual forma, três associações culturais e recreativas do concelho vão receber do Município de Anadia um apoio financeiro de 16.500 euros. A Associação Recreativa e Cultural do Amieiro irá receber uma verba de 5 mil euros para apoiar a conclusão das instalações sanitárias existentes, junto ao edifício sede, e instalação elétrica, água e esgotos, de forma a dotar o edifício das condições necessárias.

À Associação Recreativa do Pardieiro é atribuído um valor também de 5 mil euros para a realização de trabalhos para a conclusão do edifício sede, de forma a dotá-lo de condições mais dignas para o desenvolvimento de atividades.

Ao Club de Ancas foi atribuído um apoio financeiro de 6.500 euros para obras de conservação no edifício sede, que este ano está a comemorar o centenário da sua construção. Pretende-se realizar algumas correções que permitam dotar o edifício de condições que valorizem as atividades socioculturais que promove.