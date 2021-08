“Avô Manuel” fez 659 kms de bicicleta pelos rios e pelo neto

O aguedense Manuel Chaves percorreu 659 quilómetros de bicicleta, sozinho, para visitar o neto na cidade de Quarteira e para chamar a atenção para a qualidade da água dos rios e ribeiros que encontrou ao longo do trajeto que percorreu em 5 dias.

O “Avô Manuel”, com 61 anos de idade e com uma bagagem de sete quilos, aventurou-se nesta viagem, quase exclusivamente feita por trilhos, ligando a Casa dos Rios da Ribeira da Aguieira (Valongo do Vouga) à Ribeira da Quarteira (hoje entubada).

Foram 659 km a pedalar, numa homenagem ao recurso água e aos sistemas ribeirinhos do país, nomeadamente “aos rios que são as veias do nosso planeta e que fazem pulsar o amor que nutre os laços entre um avô e um neto”, explica o ciclista, que aproveitou as férias para se balançar nesta aventura.

Operador de máquinas na Renault Cacia, Manuel Chaves, que já foi ciclista na mítica equipa Orima-Cantanhede, repetiu o feito do ano passado e criou mais uma data anual para estar com o neto e com os pais, convívio que pela distância só acontece normalmente duas vezes por ano, em datas festivas.

