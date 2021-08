Centro de Promoção de Desportos Náuticos inaugurado na Vagueira

É inaugurado, na próxima sexta-feira, às 18h, o Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos, na Vagueira.

O projeto, que permitiu a reabilitação e modernização da Escola Básica da Vagueira, que se encontrava desativada, centrou-se na criação de um centro de promoção, desenvolvimento e aperfeiçoamento da performance de surf e canoagem, funcionando como um “laboratório” de apoio à captação de atletas para estas modalidades.

Este projeto representa um investimento total de 160.358,34 euros e conta com uma comparticipação de 136.304,59 euros do Programa Operacional MAR 2020 do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e Pescas (FEAMP), sendo os restantes 24.053,75 euros investimento próprio do Município de Vagos.

Para além da intervenção no edificado, o financiamento contempla outras componentes de investimento como: projetos, aquisição de equipamentos técnicos para apetrechamento, e uma 2.ª Fase da estratégia de divulgação turística “Vagos, onde o Surf começa”.