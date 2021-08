Clube de Ciclismo da Bairrada vence Troféu Inter Regional de Esperanças

O Clube de Ciclismo da Bairrada (CCB) esteve em grande, no último fim de semana, ao vencer o Troféu Inter Regional de Esperanças que se realizou na Curia, mas também na prova que, na véspera, ligou Anadia à Torreira.

Tanto individualmente, como por equipas, o CCB esteve ao mais alto nível. António Morgado mostrou, uma vez mais, estar em grande forma, ao vencer as duas etapas. “Foi muito bom vencer na casa da equipa e dedico a vitória a todas as pessoas que me apoiam mas principalmente à equipa”, afirmou António Morgado.

A primeira corrida, teve lugar no sábado, com uma extensão de 120km que uniu Anadia – Capital do Espumante à Torreira – Coração da Ria. Esta etapa foi finalizada com grande classe, com António Morgado e Gonçalo Tavares (CCB) a cruzarem a meta juntos numa demonstração do verdadeiro espírito do ciclismo e com mais de 5 minutos de vantagem sobre o pelotão. Marcelo Gabriel (Porminho Team) foi o terceiro classificado e o melhor sub-23.

Acrescente-se ainda que esta prova, uma vez mais, teve o apoio dos Municípios de Anadia e da Murtosa, assim como das principais empresas produtoras de espumantes do concelho de Anadia.



