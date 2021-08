EB1 de Vale da Mó cedida ao Saca Trilhos

O Município de Anadia celebrou, na passada sexta-feira, 20 de agosto, um protocolo tripartido com a Junta de Freguesia da Moita e o Clube Saca Trilhos de Anadia para a cedência da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Vale da Mó. De sublinhar que a minuta do protocolo foi aprovada na reunião de executivo no dia 21 de julho.

Este espaço vai permitir que o Clube promova a prática do Trail e, simultaneamente, consiga ser um polo de formação e aperfeiçoamento. É intuito do Saca Trilhos levar a cabo parcerias com outros clubes a nível nacional, por forma a reforçar a prática desta modalidade. Outra das intenções passa por reunir as condições para que, num futuro próximo, se consiga criar um centro de pedestrianismo e de percursos de BTT.

De referir ainda que o Clube Saca Trilhos vai organizar, no próximo dia 24 de outubro, a prova desportiva “Anadia City Race 2021” que integra os quadros competitivos oficiais da Federação Portuguesa de Orientação e que incorporá também o Campeonato Nacional de Ori Adaptada.

O evento consiste na realização de uma prova de orientação pedestre, de âmbito nacional, que decorre em ambiente urbano e para distância considerada média/longa, e ainda de uma prova de orientação adaptada, destinada a pessoas com deficiência intelectual.

Para minimizar as despesas inerentes à organização deste evento, o Município de Anadia deliberou, na sua última reunião de executivo, no passado dia 18 de agosto, atribuir uma verba de 3.500 euros, bem como apoio logístico.