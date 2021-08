Há concelhos de Aveiro e Coimbra em risco máximo de incêndio este sábado

Temperaturas máximas vão oscilar entre os 21º (Aveiro) e os 43º (Évora). Calor coloca operacionais no terreno em vigilância.

Quase 50 concelhos estão hoje em risco muito elevado de incêndio, abrangendo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.

Entretanto, há 80 concelhos do interior norte e centro e do Algarve apresentam este sábado risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou seis distritos sob aviso laranja devido ao calor.

Em risco elevado está ainda quase toda a região do Alentejo e mais de quatro dezenas de municípios dos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, Viseu e Setúbal.

O restante território apresenta um risco moderado e reduzido, consoante a região.