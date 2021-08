História de uma comunidade contada na roda de uma azenha

Em tempos idos, no pequeno lugar do Boco, freguesia de Soza (Vagos), chegaram a existir 14 azenhas e 3 moinhos de rodízio. Hoje, a funcionar estão apenas duas: a Azenha da Ti Luísa (junto à Quinta das Azenhas do Boco) e a Azenha da Fonte, que muitos conhecem como Azenha do Carramilo.

As Azenhas do Boco foram utilizadas durante gerações pela comunidade, transformando o grão dos cereais em farinha, para sustento de muitas famílias da região.

Todas as azenhas que existiam no Boco eram alimentadas por água de nascente. Outrora, eram quatro as levadas. Hoje restam duas ativas, a Levada do Sul e a Levada da Barreta. É esta que alimenta a Azenha da Ti Luísa, propriedade de Alfredo Neves, que fomos conhecer de perto e cuja visita propomos.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança, publicado na edição de 29 de julho de 2021 do Jornal da Bairrada.