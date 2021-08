Incêndio em roulote na Praia da Barra (c/ vídeo)

Uma roulote ficou parcialmente destruída ao início da tarde desta segunda-feira junto ao molhe norte da Praia da Barra. O proprietário ainda tentou apagar as chamas, mas sem sucesso.

Os Bombeiros Voluntários de Ílhavo estiveram no local depois do alerta dado por volta das 13h30, para um incêndio naquela zona de parqueamento onde se encontravam inúmeras autocaravanas.

O proprietário da viatura em chamas terá conseguido isolar a botija de gás e afastar a roulote das outras viaturas que ali se encontravam.

Os bombeiros estiveram no local com 14 operacionais e quatro viaturas. Não há feridos a registar.

A GNR também esteve no local.

Veja os vídeos captados no local por Ivone Silva no início do incêndio e logo depois já com o apoio dos bombeiros.