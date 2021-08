Iniciativa Liberal Anadia: Candidatos à Câmara, Assembleia e Junta de Sangalhos já são conhecidos

A Iniciativa Liberal (IL) vai apresentar-se pela primeira vez às eleições autárquicas e acaba de tornar público os seus candidatos no concelho de Anadia, o único onde concorre, na região da Bairrada.



Para a Freguesia de Sangalhos, o cabeça de lista é um jovem de 19 anos. João Esteves, estudante de Engenharia Mecânica no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, vive em Sangalhos desde os 6 anos e, desde cedo, participa ativamente em ações voltadas para a comunidade, nomeadamente em projetos de solidariedade em ambiente escolar. Atualmente, é escuteiro no Agrupamento 681 de Sangalhos.



Diz assumir esta candidatura, com “um projeto pensado para todos os sangalhenses, com um modelo de gestão sustentável, transparente e de proximidade com a população.” Das prioridades elencadas destacam-se: a proximidade com a população e aumentar as competências da JF dotando-a de meios técnicos, económicos e humanos para que os serviços sejam descentralizados e mais próximos da população.



O candidato quer ainda, ao nível do emprego e habitação, combater a desertificação, nomeadamente apoiar e incentivar a criação de políticas que facilitem a fixação de pessoas na freguesia, mas também dinamizar a imagem empresarial e industrial da Freguesia para potencializar a fixação de empresas, criando mais emprego e riqueza.

Notícia completa na edição impressa ou digital