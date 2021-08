Jovens vigiaram floresta de Águeda durante a época crítica de incêndios

A Câmara Municipal de Águeda, em colaboração com o Instituto Português da Juventude (IPDJ), com a candidatura ao programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas – 2021”, levou a cabo uma vez mais uma ação de vigilância da floresta do concelho, numa experiência que envolveu cinco jovens voluntários.

Ao longo de três semanas (de 2 a 20 agosto), e sob o lema “Aprende a Amar a Floresta”, estes jovens tiveram um papel determinante em ações de vigilância, sensibilização e prevenção na defesa da floresta durante a época crítica. Numa altura em que as temperaturas são elevadas e o risco de incêndio é uma preocupação diária, estes jovens reforçaram a vigilância da floresta no concelho em áreas pré-definidas pelo Gabinete Técnico Florestal (GTF) da autarquia.

Tendo em conta a vasta área florestal existente, as ações incidiram em quatro percursos: Águeda, Lamas do Vouga, Fujacos/Recardães e Vale-Grande/Aguada de Cima. No âmbito do programa, os voluntários tinham como função sensibilizar as populações para a importância da salvaguarda da floresta, da prevenção de incêndios rurais, sobretudo durante o período crítico, deteção de colunas de fumo, bem como assinalar e documentar com fotografias o lixo deixado “irresponsavelmente” na floresta.

Por se tratar de um programa de vigilância em época crítica, todos os dias era necessário dar conhecimento do percurso a efetuar, da entrada, saída, e quilómetros percorridos pelos jovens à Equipa de Manutenção e Exploração Informação Florestal (EMEIF) de Aveiro.

A Câmara de Águeda agradece aos voluntários o bom registo de cidadania e participação ambiental na defesa e preservação do que é de todos.