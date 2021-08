Municípios de Águeda e do Sal estreitam cooperação institucional

Visita surge no âmbito da geminação entre os municípios de Águeda e do Sal, em 2018, com o objetivo de modernizar a Biblioteca Municipal Jorge Barbosa (no Sal).

A Câmara Municipal de Águeda recebeu, esta semana, uma comitiva do Município do Sal (Cabo Verde), que veio conhecer o funcionamento dos serviços administrativos da autarquia para que, depois, possa ser replicado naquela ilha caboverdiana.

Esta visita surge no âmbito da geminação entre os municípios de Águeda e do Sal, em 2018, e tem como objetivo proporcionar a instalação de novos recursos técnicos e de serviços para promover a modernização da Biblioteca Municipal Jorge Barbosa (no Sal), replicando o modelo e software de gestão utilizado pela Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), promovendo, deste modo, o desenvolvimento social e cultural e reforçando os laços entre os dois Municípios.

Neste sentido, com a vinda desta comitiva da Câmara do Sal, composta por Maria João Brito (vereadora da Administração e Modernização Administrativa, Educação e Cultura) e Ireineu Almeida (diretor da Educação, Cultura e Indústrias Criativas), pretendeu-se dar a conhecer os recursos humanos e técnicos necessários à viabilidade deste projeto, assim como proceder à definição das várias etapas para que ele seja concretizado.

Para além da troca de experiências e boas práticas relacionadas com o serviço da BMMA, os dois elementos do Executivo do Sal conheceram ainda algumas das atividades e modo de funcionamento da Divisão de Cultura e de Desporto, bem como a área de informática da Câmara. Faz parte ainda do programa de reuniões técnicas, uma visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e ao Centro de Artes de Águeda.

Numa primeira reunião, na manhã de segunda-feira, Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda (acompanhado por Edson Santos, vice-presidente, e João Clemente, vereador das Obras Particulares) para além das boas-vindas, lembrou o bom relacionamento que a autarquia de Águeda mantém com o Sal, esperando que desta semana resultem “bons projetos para colocar em prática”. “É interessante a ligação que temos com o Sal, é bom que possam conhecer o que fazemos para que depois possamos perceber a justa medida do que podemos implementar no âmbito desta parceria”, declarou.

Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, registou que esta “é uma semana de trabalho” para que fiquem a conhecer o modo de funcionamento da Câmara e dos seus serviços.

“É com muita alegria e prazer que estamos aqui esta semana”, declarou Maria João Brito, vereadora da Administração e Modernização Administrativa, Educação e Cultura do Município do Sal, salientando que esta visita serve “para ver as boas práticas de Águeda e perceber como as podemos implementar”, porque, defendeu, “é nosso objetivo melhorar o que fazemos. Temos algumas fragilidades a nível administrativo que queremos melhorar”.