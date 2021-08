Sociedade Ponto Verde leva reciclagem à praia da Barra

Para lembrar os portugueses de que, mesmo no verão, é preciso continuar a reciclar, a Sociedade Ponto Verde marca presença nas praias de norte a sul do país com uma ação de sensibilização que irá proteger o ambiente enquanto os protege do sol. Esta segunda-feira, dia 9 de agosto, a ação de sensibilização é feita na Praia da Barra, no concelho de Ílhavo.

Ao longo do mês de agosto, um conjunto de chapéus-de-sol será colocado em praias selecionadas para que possam ser utilizados pelos banhistas, durante o seu dia de praia. A mancha de chapéus azuis, verdes e amarelos no areal traz um apelo simples: esteja onde estiver o importante é que recicle, sempre, até na praia.

Dentro de cada chapéu estará uma etiqueta de tecido, feita a partir de plásticos recolhidos no oceano, a recordar dicas de separação de algumas das embalagens tipicamente utilizadas na praia. As embalagens que os banhistas usem durante o dia, podem ainda ser colocadas num recipiente especial para a iniciativa, que mostrará a quantidade de embalagens recolhidas nesse dia e que graças a quem reciclou, não vão parar aos oceanos.

É que aliada à importante missão de reciclar, esta campanha pretende alertar também para a proteção dos oceanos, razão pela qual surge associada ao mote “Proteger a vida marinha nunca foi tão fácil”.

“A reciclagem tem vindo a crescer nos lares portugueses nos últimos anos, mas não queremos que este seja um hábito doméstico do qual nos esquecemos quando vamos de férias. Todos os anos a SPV leva a cabo campanhas de sensibilização durante o verão, precisamente para recordar a mensagem de que a reciclagem das embalagens deve ser feita em todos os momentos. Este ano, fomos para as praias num alerta próximo e direto para a proteção da vida marinha e dos oceanos. Ao colocarmos as embalagens usadas nos ecopontos, protegemos oceanos e os recursos do nosso planeta.” explica Ana Trigo Morais, CEO/Administradora Delegada da Sociedade Ponto Verde.

A ação de sensibilização para as boas práticas de reciclagem teve início a 7 de agosto e marcou já presença nas praias de Moledo e Matosinhos. Depois de hoje, dia 9, estar na Praia da Barra, continuará a percorrer o país nas seguintes datas: