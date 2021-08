Ultramaratonista João Paulo Félix recebido pela CPCJ de Anadia

O ultramaratonista João Paulo Félix, que está a realizar a “Volta a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança”, passou esta quarta-feira, 18 de agosto, pelo concelho de Anadia, tendo sido recebido, na Praça do Município, pela Comissão de Proteção de Crianças de Jovens (CPCJ) de Anadia e pelos responsáveis do executivo da Câmara Municipal de Anadia. No seu percurso pelo concelho de Anadia, o ultramaratonista foi sempre acompanhado por um grupo de elementos do Clube Saca Trilhos de Anadia e da Adabem.

A CPCJ de Anadia, em articulação com o Município, organizou uma pequena receção ao atleta, com a presença da Presidente da CPCJ, Jennifer Pereira e alguns membros da Comissão Alargada, da presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Cardoso, e de dois grupos de crianças da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos e da Santa Casa de Misericórdia de Anadia.

O ultramaratonista recebeu pequenas lembranças e ouviu palavras de agradecimento e reconhecimento pela realização desta iniciativa em nome de uma causa tão nobre, como são os direitos das crianças.

João Paulo Félix iniciou a volta a Portugal, no passado dia 15 de julho, na Lourinhã. São 2.222 Km, 40 ultramaratonas e 40 dias a divulgar a sensibilizar para os direitos das crianças. A iniciativa termina no próximo dia 23 de agosto, no mesmo local da partida, na Lourinhã.

A iniciativa é apadrinhada pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).