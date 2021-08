Voluntariado: Escoteiros de Aveiro removeram jacintos na Pateira

Um grupo dos Escoteiros de Aveiro dedicou o passado fim de semana à erradicação de jacintos de água na Pateira.

O projeto, enquadrado no programa Geração Z, do IPDJ, levou os escoteiros, em colaboração com a Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, a promover esta ação de combate e dedicou o fim de semana à recolha de mais de 100 m2 de jacintos de água, na lagoa da Pateira.

“Sabemos que ainda há muitos por recolher, mas havemos de voltar”, dizem os escoteiros.

O jacinto de água é uma das plantas invasoras que mais danos causa em Portugal. É capaz de formar verdadeiros tapetes que cobrem completamente a superfície da água, trazendo efeitos negativos para a biodiversidade.