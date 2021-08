Vox Angelis prestam tributo a Amália Rodrigues no Cineteatro Anadia

O grupo Vox Angelis vai prestar tributo a Amália Rodrigues, no âmbito das Comemorações dos 100 Anos do nascimento da fadista. O concerto terá lugar no Cineteatro Anadia, no dia 18 de setembro, às 21h.

Para assinalar esta efeméride, o grupo Vox Angelis preparou um espetáculo multimédia, levando ao público os principais fados que imortalizaram a voz de Amália, bem como uma narração histórica onde é contada a história de vida da fadista, com projeção simultânea de cerca de 200 fotografias inéditas.

Trata-se de um espetáculo de grande beleza, de natureza histórico-musical, que inclui os mais famosos temas como “Com que voz”, “Que Estranha Forma de Vida”, “Gaivota”, “Cuidei que tinha morrido”, “Lágrima”, “Grito”, “Fado Amália”, alternando a parte cantada e de temas instrumentais de Armandinho e de Raul Nery com a própria narração e projeção.

Os ingressos para o espetáculo, que podem ser adquiridos na bilheteira online BOL (www.bol.pt), ou no Cineteatro de Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h, têm um custo de 5 euros, sendo que os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50 por cento.